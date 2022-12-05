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На аэродроме под Рязанью произошел взрыв

ТАСС и «РИА Новости»: на аэродроме под Рязанью произошел взрыв

На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Взрыв произошел на стоянке авиационной техники, уточняет ТАСС.

При взрыве погибли три человека, еще шесть пострадали, сообщил источник «РИА Новости». По словам собеседника агентства, в результате возгорания и взрыва бензовоза получил повреждение самолет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Рязанской области, в ГУ МЧС по области и направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

О взрыве на аэродроме Дягилево под Рязанью ранее в соцсетях сообщили очевидцы. В группе «Дягилево ВКонтакте» местные жители говорили о «взрывной волне», которая прошла по поселку в районе 6:30 — 6:40 мск, а также о проезжающих машинах МЧС, скорой помощи и полиции.

Авиабаза Дягилево расположена на западной окраине Рязани, рядом с авиабазой расположен 360-й Авиационный ремонтный завод. На авиабазе, в частности, функционирует 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации) и дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, сообщало Минобороны.

Материал дополняется.

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