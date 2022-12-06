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Военная операция на Украине ,  
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США заявили, что не побуждают Киев наносить удары по целям вне Украины

Госдеп: США не побуждают Киев наносить удары по целям за пределами украинской территории
Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что Вашингтон не побуждает Киев наносить удары по целям вне Украины, а также указал, что США поставляют исключительно оборонительное оружие
Нед Прайс
Нед Прайс (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Вашингтон не побуждает Киев наносить удары по целям за пределами территории Украины и не поощряют такие атаки. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Как заявлял президент  [США Джо Байден], мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», — сказал он. «Мы предельно четко дали понять, что эти вооружения носят оборонительный характер», — добавил представитель американского дипведомства.

Прайс указал, что США будут поддерживать Украину, пока та не восстановит «свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность».

США после начала российской спецоперации на Украине неоднократно заявляли, что главной целью поддержки Киева, в том числе поставок вооружений, является помощь в защите территориальной целостности. Что касается отправки войск, то еще в конце марта Джо Байден говорил, что США не намерены посылать войска для помощи украинской армии. «Наши войска направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для защиты наших союзников по НАТО», — подчеркивал президент США.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на «официальных лиц США» сообщала, что реактивные системы залпового огня HIMARS, которые поступили на вооружение Украины, были модифицированы так, чтобы они не могли быть использованы для стрельбы дальнобойными ракетами ATACMS (радиус действия до 300 км). Сейчас для HIMARS на Украине поставляются ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения, которые могут поражать цели на дальности до 80 км.

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Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки Украине вооружения, способного достичь российской территории, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», о чем Москва предупредила Запад.

США заявили, что не побуждают Киев наносить удары по целям вне Украины
США заявили, что не побуждают Киев наносить удары по целям вне Украины

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США Военная операция на Украине поставки оружия ракетные удары
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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