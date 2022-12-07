Пожар на курском аэродроме потушили спустя сутки после атаки дрона

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Пожар возле аэродрома в Курской области, который начался после атаки украинского дрона, потушили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена третья категория сложности. Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений», — написал он.

Пострадавших при инциденте нет, уточнил губернатор.

Накануне, 6 декабря, Старовойт сообщил, что «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Позднее в пресс-службе администрации Курска РБК уточнили, что огонь распространился на площади 500 кв. м.

В Курске находится аэропорт Курск-Восточный — это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими судами. С 24 февраля он не принимает гражданские суда, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России.

За день до удара по «району курского аэродрома» украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. Удар нанесли при помощи «реактивных беспилотных летательных аппаратов советского производства», заявили в Минобороны. Средства ПВО перехватили дроны, но упавшие обломки повредили два самолета. Также погибли три человека, еще четверо получили ранения, говорили в ведомстве.