Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обеспечение внутренней безопасности страны, сообщил Кремль.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», — сказал Путин, трансляцию вел «Россия 24».

Совещание проходило в формате видеоконференции.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, предыдущее состоялось 2 декабря. Тогда основной темой обсуждения стала подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны.

5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Атака была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства», сообщило Минобороны. Их перехватили средства ПВО, но обломки дронов повредили обшивку двух самолетов, погибли трое военных. 6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома.