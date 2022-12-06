В Курске беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома

Атака в районе аэродрома в Курске стала третьей в России за последние двое суток, накануне украинские беспилотники атаковали аэродромы под Саратовом и Рязанью

В Курской области «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Пострадавших нет, написал он.

На месте работают спецслужбы.

До этого Старовойт сообщал о попытке диверсии на курском аэродроме, который сейчас используется военными, 6 августа. Деталей он тогда не привел, однако призвал жителей региона отказаться от использования беспилотников.

В Курске расположен аэропорт Курск-Восточный — это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими судами. С 24 февраля он не принимает гражданских судов, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России.

Накануне украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. Атака, как сообщали в Минобороны, была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». В Минобороны утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов, гибели трех человек и ранению еще четверых.

Произошедшее в Минобороны назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации». В тот же день российская авиация вновь нанесла массированный удар по целям на территории Украины.