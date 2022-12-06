Власти Курска назвали площадь пожара на аэродроме после атаки дрона

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 65,52 (+0,53) Инвестиции, 05 дек, 16:02
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 62,18 (+0,41) Инвестиции, 05 дек, 16:02
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 13:31
Продажи новых автомобилей в России в ноябре рухнули на 61,6% Авто, 13:31
Песков описал ситуацию с «Дождем» словами об иллюзиях о свободе Политика, 13:30
Радулов не сыграет в Матче звезд КХЛ из-за травмы Спорт, 13:28
Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это Pro, 13:27
Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали из-за лжи в сериале Netflix Life, 13:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин «тепло поздравил» президента Киргизии с днем рождения Политика, 13:24
ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать вице-премьера Украины Верещук Политика, 13:21
Сколько стоит одно колесо для карьерного самосвала РБК и Норникель, 13:19
Трехкратная чемпионка ОИ возглавила Федерацию синхронного плавания России Спорт, 13:11
Эдди Мерфи выдаст кинодочь замуж за Джона Хилла в новом фильме Netflix Life, 13:10
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 13:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:06
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Курска назвали площадь пожара на аэродроме после атаки дрона

Администрация Курска сообщила о пожаре на 500 кв. м после атаки дрона близ аэродрома

Фото:Александра Дрючина / VK Фото:incident_kursk / VK Фото:Юлия Боровейникова (Самохвалова) / VK Фото:juliya.vorontsova / VK Фото:kurskadm / VK

Пожар на аэродроме в Курске распространился на площади около 500 кв. м, сообщила РБК пресс-служба администрации.

6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. На месте работают спецслужбы, пострадавших нет.

Также Старовойт решил продлить желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток. Как он сообщил в телеграм-канале, из-за пожара на сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать другие военные аэродромы — в Рязанской и Саратовской областях. Атака была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства», сообщило Минобороны. Произошедшее в ведомстве назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».

Теги
новости Курская область беспилотник нефтебаза аэродром
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине
Политика
Курский губернатор сообщил о втором за день обстреле со стороны Украины
Общество
Два района Курской области частично остались без света после обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter