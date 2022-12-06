Администрация Курска сообщила о пожаре на 500 кв. м после атаки дрона близ аэродрома

Власти Курска назвали площадь пожара на аэродроме после атаки дрона

Пожар на аэродроме в Курске распространился на площади около 500 кв. м, сообщила РБК пресс-служба администрации.

6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. На месте работают спецслужбы, пострадавших нет.

Также Старовойт решил продлить желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток. Как он сообщил в телеграм-канале, из-за пожара на сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать другие военные аэродромы — в Рязанской и Саратовской областях. Атака была произведена «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства», сообщило Минобороны. Произошедшее в ведомстве назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».