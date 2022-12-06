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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил о дополнительных мерах защиты нефтяных терминалов на юге

Дмитрий Песков: для защиты нефтяных объектов на юге принимаются дополнительные меры
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

По защите нефтяной инфраструктуры принимаются дополнительные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли какая-то дополнительная защита НПЗ и нефтяных терминалов на юге страны, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры», — сказал Песков.

Также у Пескова спросили о том, не видят ли в Кремле опасности учащения атак после нападений на аэродромы и не обсуждалась ли эта тема на Совете безопасности. Пресс-секретарь пояснил, что Совбез собирается раз в неделю и 6 декабря был «тот самый случай».

«Но, безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов — конечно, является фактором опасности. Конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры», — сказал Песков.

6 декабря Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обсудил на заседании Совбеза обеспечение внутренней безопасности. Предыдущее заседание состоялось 2 декабря, тогда основной темой обсуждения стала подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны.

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6 декабря в Курской области беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Позже администрация Курска рассказала, что на аэродроме распространился пожар на площади около 500 кв. м.

5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать военные аэродромы в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. В Минобороны утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, но упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов. Погибли три человека, ранения получили еще четыре. Произошедшее ведомство назвало «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».

Теги
Дмитрий Песков аэродром ВСУ беспилотник Совбез РФ
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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