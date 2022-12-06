Песков заявил о дополнительных мерах защиты нефтяных терминалов на юге

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По защите нефтяной инфраструктуры принимаются дополнительные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли какая-то дополнительная защита НПЗ и нефтяных терминалов на юге страны, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры», — сказал Песков.

Также у Пескова спросили о том, не видят ли в Кремле опасности учащения атак после нападений на аэродромы и не обсуждалась ли эта тема на Совете безопасности. Пресс-секретарь пояснил, что Совбез собирается раз в неделю и 6 декабря был «тот самый случай».

«Но, безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов — конечно, является фактором опасности. Конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры», — сказал Песков.

6 декабря Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обсудил на заседании Совбеза обеспечение внутренней безопасности. Предыдущее заседание состоялось 2 декабря, тогда основной темой обсуждения стала подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны.

6 декабря в Курской области беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Позже администрация Курска рассказала, что на аэродроме распространился пожар на площади около 500 кв. м.

5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать военные аэродромы в Рязанской (Дягилево) и Саратовской (Энгельс) областях. В Минобороны утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, но упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов. Погибли три человека, ранения получили еще четыре. Произошедшее ведомство назвало «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».