Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции

Потолок цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов, проходящих через территориальные воды Турции, заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо в разговоре с замглавой МИД Турции Седатом Оналом. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Заместитель министра [финансов США] и заместитель министра иностранных дел обсудили введение предельных цен на российскую нефть, доставляемую по морю, что ограничит ключевой источник доходов России и стабилизирует мировые энергетические рынки. Заместитель министра [финансов США] подчеркнул тот факт, что режим ограничения цен применяется только к нефти российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды», — говорится в сообщении.

Потолок цен на нефть из России в $60 за баррель вступил в силу 5 декабря. Лимит одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС. От соблюдения потолка освободили Венгрию. Цель лимита — снизить доходы России и повлиять на ее способность финансировать спецоперацию на Украине. В этот же день начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

После введения ограничения у берегов Турции образовался затор из нефтяных танкеров, писала Financial Times. По словам четырех представителей нефтяной отрасли, Турция потребовала подтверждения, что у судов есть P&I-страхование (Protection and Indemnity Insurance; вид страхования, целью которого является защитить интересы судовладельца от претензий третьих лиц и обезопасить его от возможных убытков в случае причинения ущерба третьей стороне).

В Кремле заявляли, что Россия не признает «никаких потолков» цен на нефть и готовит ответные меры. «После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что рассматриваются разные варианты.

Один из них — полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничения, сообщали «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники. Также в сценариях есть запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, и определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.