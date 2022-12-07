Путин обсудил потолок цен на нефть с президентом ОАЭ

Вопрос потолка цен на российскую нефть лидеры стран обсудили в контексте сотрудничества по ОПЕК+

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили введение потолка цен на российскую нефть и совместную работу в рамках формата ОПЕК+.

«Отмечена эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений. В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — сообщили в Кремле.

Путин уже поднимал тему потолка цен на нефть в разговорах с лидерами стран, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти. 24 ноября на эту тему он говорил с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. В том разговоре лидеры стран также затронули сотрудничество в рамках ОПЕК+.

Потолок цен на нефть из России в $60 за баррель вступил в силу 5 декабря. Лимит одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС. Цель лимита — снизить доходы России и повлиять на ее способность финансировать спецоперацию на Украине. В этот же день начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. Уровень потолка цен будет регулярно пересматриваться в зависимости от конъюнктуры.

Российские власти неоднократно предупреждали, что перестанут поставлять энергоресурсы в страны, которые введут подобные ограничения.

США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть не окажет долгосрочного влияния на стоимость нефти на мировом рынке, заявлял журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Большинство крупнейших стран — экспортеров нефти объединяет формат ОПЕК+ (ОПЕК плюс Россия). 4 декабря, за день до вступления ценового эмбарго в силу, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ провел заседание и рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года. Однако аналитики, опрошенные The New York Times, отмечали решимость группы сократить добычу, если это будет необходимо для поддержания цен. Это может произойти в январе или феврале, прогнозируют они.