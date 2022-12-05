FT: у берегов Турции образовался затор почти из 20 нефтяных танкеров из-за «потолка» цен

FT сообщила о пробке из танкеров у Босфора из-за «потолка» цен на нефть

У берегов Турции образовался затор из нефтяных танкеров после введения потолка цен на российскую нефть, пишет газета Financial Times.

Теперь танкеры, перевозящие российскую сырую нефть, не смогут получить доступ к западным страховщикам, если только сырье не продается по цене выше $60 за баррель.

Четыре представителя нефтяной отрасли заявили, что Турция потребовала нового подтверждения страховки из-за ограничения цены.

По данным судовых брокеров, нефтетрейдеров и служб спутникового слежения, в понедельник около 19 танкеров с сырой нефтью скопилось в турецких водах. По словам судового брокера, первый танкер прибыл еще 29 ноября.

По данным судовых брокеров и сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти имеет казахстанское происхождение.

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