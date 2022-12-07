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Военная операция на Украине ,  
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Mercy Corps спрогнозировала обрушение энергосистемы Украины к концу года

Mercy Corps: энергосистема Украины может обрушиться к концу 2022 года
Отключение электричества во Львове
Отключение электричества во Львове (Фото: Павел Паламарчук / Reuters)

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать к католическому Рождеству 25 декабря, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на международную гуманитарную организацию Mercy Corps.

«Учитывая систематичность и интенсивность воздушных атак, их ориентацию на критическую инфраструктуру, такую как электросеть, мы опасаемся, что при сохранении такого темпа ударов в течение следующих нескольких недель возникнет критический массовый сбой системы. Мы имеем в виду перебои в подаче электроэнергии, которые могут длиться не часами и днями, а неделями», — заявил директор по реагированию Mercy Corps Майкл Янг.

«Электросеть страны может рухнуть в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся», — заявили в организации. Украинские города «станут почти непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев» из-за низких температур, считают в НКО.

Россия наносит массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины с 10 октября. Этому предшествовал взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет украинские спецслужбы, Киев причастность отрицает. Удары наносятся по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины», уточняли в Кремле.

Последний массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлам связи и воинским частям был нанесен 5 декабря, отчитывалось Минобороны России. Всего было поражено 17 целей, заявили в ведомстве.

Из-за повреждения инфраструктуры по всей Украине возникли проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением. После удара 15 ноября без света остались 20 млн украинцев, говорил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В конце ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что после атак в республике не осталось неповрежденных электростанций.

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В конце октября министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что страна столкнется с «самой сложной» зимой как минимум за 30 лет. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности переехать в частные дома, где есть печное отопление, скважины или колодцы.

Теги
Украина энергетика критическая инфраструктура обстрелы
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Ваш доход
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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