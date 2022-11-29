Глава «Укрэнерго»: на Украине после ракетных ударов повреждены все крупные ТЭС и ГЭС

На Украине заявили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС после ударов

Кудрицкий заявил незадолго до последней ракетной атаки, которая была 23 ноября, что на Украине почти не осталось неповрежденных электростанций

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После ракетных ударов по Украине с начала октября в стране не осталось крупных гидро- и теплоэлектростанций, не получивших повреждений, сообщил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «НВ-Бизнес».

«В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине», — сообщил он.

По словам Кудрицкого, «наибольшие последствия» для украинской энергосистемы имела атака 23 ноября, когда в стране «была системная авария и аварийные отключения света во всех регионах». Тогда же были остановлены блоки трех из четырех украинских атомных станций, поскольку от них нельзя было подать генерируемую энергию в сеть.

Глава «Укрэнерго» отметил, что компания и до 10 октября устраняла последствия обстрелов и атак, но затем масштаб их увеличился, поэтому происходящие события стали «новостью для большинства потребителей».

Ракетный удар 10 октября был нанесен после произошедшего 8 ноября взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. Затем, как следует из сводок Минобороны, удары были 15–19 октября, 22, 30–31 октября, 15 ноября и последний — 23-го. За день до этого Кудрицкий заявил, что в стране почти не осталось неповрежденных электростанций.

Во время последней атаки о попадании в объекты инфраструктуры заявили власти Киева, Киевской, Львовской, Винницкой областей. По всей стране началось аварийное отключение электроэнергии, в некоторых регионах наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением, не работали городской электротранспорт и метро. Отключение электроэнергии затронуло и соседнюю Молдавию.

На Украине только через сутки смогли восстановить около 50% электроснабжения, отключения, в том числе аварийные, продолжались в течение следующей недели. Позднее власти сообщили, что ведут переговоры с ближайшими европейскими странами (Венгрией, Словакией, Румынией) об импорте электроэнергии.

Минобороны России заявило, что был нанесен «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики» и все назначенные цели были поражены.