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Около 20 млн жителей Украины остались без электроэнергии после взрывов

Офис Зеленского: более 7 млн абонентов остались без электричества после ракетных обстрелов
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Из-за ударов по энергетическим объектам на Украины более 7 млн абонентов остались без электроснабжения, это около 20 млн человек, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

«15 энергетических объектов в разных областях [страны — РБК] пострадали. <...> В общей сложности сейчас отключено более 7 миллионов абонентов, это около 20 миллионов человек», — сказал Тимошенко. Он подчеркнул, что по Украине было выпущено более 90 ракет, 70 из них сбиты силами ПВО.

По словам Тимошенко, в результате ракетного обстрела отключение электроэнергии происходит в Киеве, а также в большинстве украинских областей, в частности, Львовской, Харьковской, Житомирской и Хмельницкой. Зампред офиса Зеленского подчеркнул, что после получения информации о степени повреждения энергообъектов можно будет спрогнозировать ориентировочные сроки возобновления электроснабжения в том или ином регионе.

В министерстве энергетики Украины удары по объектам генерации и передачи энергии назвали самыми масштабными с начала военной спецоперации России на Украине.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что свет может отсутствовать до утра, поскольку в населенных пунктах региона нет электроэнергии. Ранее в области метро приостанавило работу.

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15 ноября около 15:00 по местному времени на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О взрывах сообщили власти разных регионов и городов страны. Сразу после этого начались отключения энергоснабжения и перебои в работе общественного транспорта. Электричество пропало в нескольких районах Молдавии, в частности, в Кишиневе, и непризнанного Приднестровья. Власти Молдавии объяснили, что произошло из-за автоматического отключения ЛЭП, по которой страна получает энергию из Румынии.

В предыдущий раз массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре Украины прошли в середине октября. Они начались спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвиняет власти Украины.

Российское Минобороны сообщало о массированных ударах «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В ведомстве заявляли, что при ударах используется высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. «Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены», — констатировало Минобороны.

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