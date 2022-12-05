Минобороны сообщило об ударе по военным и энергетическим объектам Украины
Российские военные 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и «объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины», сообщило Минобороны.
«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — сказали в ведомстве. Там отметили, что в результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранного оружия, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
По данным Минобороны, удар был нанесен примерно в 15:00 мск «высокоточным оружием воздушного и морского базирования».
В понедельник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в некоторых областях после этого возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о попаданиях в энергетические объекты в Киевской, Одесской и Винницкой областях.