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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по военным и энергетическим объектам Украины

Минобороны: российские военные нанесли удар по оборонным и энергетическим объектам Украины
Военные ударили по 17 объектам, цель была достигнута, заявили в ведомстве. На Украине 5 декабря объявили воздушную тревогу, власти сообщили о попаданиях в энергетические объекты и проблемах с электро- и водоснабжением

Российские военные 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и «объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины», сообщило Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — сказали в ведомстве. Там отметили, что в результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранного оружия, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

По данным Минобороны, удар был нанесен примерно в 15:00 мск «высокоточным оружием воздушного и морского базирования».

В понедельник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в некоторых областях после этого возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о попаданиях в энергетические объекты в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Теги
Украина Минобороны ракетный удар
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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