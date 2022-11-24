Кличко призвал жителей Киева по возможности переехать в частные дома

Мэр Киева также не исключил, что из-за проблем с теплом и электричеством в пригороды могут переехать социальные учреждения, в том числе детские дома и дома престарелых

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Киевлянам, имеющим возможность переехать в частные дома, где есть печное отопление, скважины или колодцы, лучше покинуть на время столицу, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть», — сказал Кличко (цитата по «Страна.ua»).

Мэр высказался против полной эвакуации киевлян, но не исключил «временного переселения определенных категорий людей». «Мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем», — заявил он.

23 ноября Минэнерго Украины сообщило об отключении электроэнергии у большинства жителей страны после ракетных ударов. В министерстве предупредили, что проблемы с подачей электроэнергии могут вызвать перебои в тепло- и водоснабжении. Кличко заявил, что в Киеве зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. Утром 24 ноября он сообщил, что больше двух третей Киева остается без света.

В связи с проблемами в энергетической инфраструктуре президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании 4 тыс. «пунктов несокрушимости» — защищенных мест, где будут электричество, интернет, тепло и еда вне зависимости от того, будет ли в городе электричество. «Пункты несокрушимости» будут открываться в случае новых ракетных обстрелов по стране.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия наносит с начала октября. Впервые такая атака произошла после взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев. Кремль указывал, что цели ракет — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».