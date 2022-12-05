Китай напомнил о необходимости «быть конструктивными» при поставках нефти

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Международное сообщество должно предпринять «конструктивные усилия» ради безопасности глобальных поставок нефти, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Sina.

«Нефть — один из ключевых сырьевых товаров, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя. Мы считаем, что все стороны должны приложить конструктивные усилия с этой целью», — заявила официальный представитель китайского МИДа, говоря о потолке цен на российскую нефть, введенном западными странами.

На вопрос, рассматривает ли Пекин возможность присоединиться к соглашению о потолке цен, Мао Нин ответила: «Китай и Россия всегда развивали энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша».

5 декабря вступило в силу ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Кроме того, с 5 декабря начинает действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

Россия обещала не поставлять нефть странам, одобрившим ограничения. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия будет перенаправлять поставки на рыночно ориентированных партнеров или сокращать добычу, и рассказал о разработке механизма, который позволит запретить применение лимита. Накануне вступления в силу потолка цен Россия купила более сотни танкеров для продажи нефти и поставок в Индию, Китай и Турцию, сообщала газета Financial Times по ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

4 декабря ОПЕК+ решила сохранить текущий план добычи нефти, который предусматривает сокращение производства с ноября на 2 млн барр. в сутки. Решение приняли на фоне нестабильной ситуации на рынке, в том числе приостановки покупки российской нефти Китаем, писал Bloomberg.

За девять месяцев КНР закупила 64,3 млн т сырой нефти из России, или 7,1 млн т среднемесячно. С сентября Пекин начал сокращать импорт. Как писало агентство Reuters, это связано с тем, что независимые НПЗ сократили объемы переработки на фоне низкой маржи и вялого спроса.

В конце ноября Китай частично приостановил закупки российской нефти. Источники Bloomberg объясняли это ожиданием более выгодных сделок после введения потолка стоимости сырья.