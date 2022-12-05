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Китай напомнил о необходимости «быть конструктивными» при поставках нефти

МИД Китая про потолок цен: мир должен подходить к вопросу энергопоставок конструктивно
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Международное сообщество должно предпринять «конструктивные усилия» ради безопасности глобальных поставок нефти, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Sina.

«Нефть — один из ключевых сырьевых товаров, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя. Мы считаем, что все стороны должны приложить конструктивные усилия с этой целью», — заявила официальный представитель китайского МИДа, говоря о потолке цен на российскую нефть, введенном западными странами.

На вопрос, рассматривает ли Пекин возможность присоединиться к соглашению о потолке цен, Мао Нин ответила: «Китай и Россия всегда развивали энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша».

5 декабря вступило в силу ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Кроме того, с 5 декабря начинает действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

Россия обещала не поставлять нефть странам, одобрившим ограничения. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия будет перенаправлять поставки на рыночно ориентированных партнеров или сокращать добычу, и рассказал о разработке механизма, который позволит запретить применение лимита. Накануне вступления в силу потолка цен Россия купила более сотни танкеров для продажи нефти и поставок в Индию, Китай и Турцию, сообщала газета Financial Times по ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

4 декабря ОПЕК+ решила сохранить текущий план добычи нефти, который предусматривает сокращение производства с ноября на 2 млн барр. в сутки. Решение приняли на фоне нестабильной ситуации на рынке, в том числе приостановки покупки российской нефти Китаем, писал Bloomberg.

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За девять месяцев КНР закупила 64,3 млн т сырой нефти из России, или 7,1 млн т среднемесячно. С сентября Пекин начал сокращать импорт. Как писало агентство Reuters, это связано с тем, что независимые НПЗ сократили объемы переработки на фоне низкой маржи и вялого спроса.

В конце ноября Китай частично приостановил закупки российской нефти. Источники Bloomberg объясняли это ожиданием более выгодных сделок после введения потолка стоимости сырья.

Теги
Китай МИД Китая потолок цен на нефть нефть санкции
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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