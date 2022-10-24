Китай в сентябре снизил закупки угля и нефти у России

В сентябре 2022 года товарооборот России и Китая снизился к предыдущему месяцу, показала опубликованная с беспрецедентной задержкой китайская статистика. Поставки российского угля сократились на 19%, а сырой нефти — на 10,5%

Фото: Kevin Frayer / Global Look Press

Российско-китайский товарооборот в сентябре 2022 года сократился по сравнению с августом — прежде всего за счет снижения российских поставок минерального топлива. Соответствующие данные 24 октября раскрыло Главное таможенное управление КНР.

Внешнеторговую статистику за сентябрь китайские власти опубликовали на 10 дней позже запланированного срока. Деловые СМИ назвали это «редким и необъяснимым» пропуском данных. В субботу, 22 октября, в Китае завершился съезд Коммунистической партии, который проходит раз в пять лет; на нем действующий глава КНР Си Цзиньпин был переизбран на исторический третий срок (пресса спекулировала, что китайское руководство не хочет, чтобы экономическая статистика хоть сколько-нибудь омрачала мероприятие).

Поставки товаров из КНР в Россию почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем — $8 млрд (в годовом выражении он вырос на 21,3% после роста на 26,7% в августе). А ввоз российских товаров в Китай снизился на 5,7% к предыдущему месяцу — до $10,66 млрд. По сравнению с сентябрем 2021 года импорт из России оказался в полтора раза выше.

«Китай все больше и больше [увеличивает торговлю с Россией]. И в силу объективных причин — мы наблюдали рост торговли с Китаем все последние годы, но события нынешнего года существенным образом подтолкнули процессы ускорения товарооборота с КНР», — сказал 24 октября первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов на пресс-конференции в МИЦ «Известия». По его словам, показатели Главного таможенного управления КНР близки к российским данным. ФТС с февраля перестала публиковать таможенную статистику.

По данным китайской таможни, в январе–сентябре 2022 года товарооборот (экспорт плюс импорт) между Россией и Китаем достиг $136 млрд — на 32% больше, чем за тот же период годом ранее ($103 млрд). «Рост примерно на 30% подтверждаю», — сказал Давыдов.

«Цыплят по осени считают, прогнозируется очередной рекорд во взаимной торговле с Китаем, и это безусловно. Цифры разные называются от $170 до 180 млрд [за 2022 год] оборота, наверное это достаточно объективные цифры», — указал чиновник.

Сокращение поставок нефти и угля

Сокращение импорта из России в сентябре к августу связано в основном со снижением поставок минерального сырья. Ввоз нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля из России в сентябре в денежном выражении составил $7,63 млрд — на 9% меньше, чем в августе ($8,42 млрд). В физическом выражении поставки российского угля (каменного и бурого) сократились на 18,6%, до 6,95 млн т (в августе было 8,54 млн т, сообщал РБК). Поставки сырой нефти уменьшились на 10,5% — до 7,46 млн т.

Ранее РБК сообщал, что закупки Индией российского энергетического угля сократились на 12% к августу (до 1,5 млн т). Причиной этого индийское отраслевое агентство CoalMint назвало логистические ограничения. Гендиректор СУЭК Максим Басов говорил, что в зависимости от региона поставки 50–75% в итоговой цене угля сейчас составляют логистические затраты.

Тем не менее, по сравнению с сентябрем прошлого года импорт российского угля в Китай увеличился на 20% в натуральном выражении.

Ввоз российской нефти в Китай в сентябре по отношению к сентябрю 2021 года вырос на 21,6%. За девять месяцев 2022 года КНР закупила 64,3 млн т сырой нефти из России, или 7,1 млн т среднемесячно.

В сентябре Китай в целом сократил импорт сырой нефти, на 2% в годовом выражении. Как пишет агентство Reuters, это связано с тем, что независимые НПЗ сократили объемы переработки на фоне низкой маржи и вялого спроса. После трех месяцев подряд лидерства России в поставках нефти в КНР (в мае, июне, июле) Саудовская Аравия второй месяц опережает Россию: в сентябре Саудовская Аравия поставила 7,53 млн т сырой нефти в Китай — на 0,9% больше, чем российские компании. В целом по потреблению топлива в КНР ударили жесткие антиковидные ограничения.

В начале сентября страны G7 договорились в принципе ввести предельные цены на российскую нефть. Суть механизма — не в директивном навязывании цен преимущественно азиатским потребителям российского топлива, таким как Китай или Индия. Как надеются инициаторы механизма, эти потребители будут вынуждены покупать российскую нефть по более низким ценам (пусть даже и выше предельных), поскольку в противном случае не смогут пользоваться важными услугами западных провайдеров, такими как страхование танкеров, кредитование закупок, собственно транспортировка нефти, портовые услуги и т.д.

До сих пор страны G7 не договорились о значении ценового потолка, индустрия (нефтетрейдеры, страховщики) недовольна нехваткой конкретики, скептики опасаются скачка мировых цен на нефть из-за возможного решения России резко сократить объемы поставок на рынок.