Страны ОПЕК+ не стали наращивать добычу на фоне введения потолка цен

Альянс оставил в силе действующий план сокращения производства нефти на 2 млн барр. в сутки. Решение принято на фоне нестабильной ситуации на рынке, в том числе из-за вступления в силу эмбарго и потолка цен на нефть из России

Фото: Егор Алеев / ТАСС

ОПЕК+ решил сохранить текущий план добычи нефти, который предусматривает сокращение производства с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Это следует из итогового коммюнике, которое опубликовано на сайте группы.

В документе отмечается, что участники ОПЕК+ подтверждают готовность проводить встречи в любой момент и принимать необходимые дополнительные меры в ответ на рыночную ситуацию. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из коммюнике.

Страны ОПЕК+ приняли решение на фоне приостановки покупки Китаем российской нефти и вступления в силу санкций Евросоюза, отмечает Bloomberg. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что текущий план сохранили для «стабилизации ситуации на рынке».

Последний раз ОПЕК+ сокращала добычу нефти в ноябре — на 2 млн баррелей в сутки. По словам Новака, это решение было необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса. При этом США (также добывают нефть, но не являются участником сделки ОПЕК+) считали, что данное решение было необоснованно.

По данным Reuters, ОПЕК+ планировал на заседании оценить влияние на мировой рынок санкций Евросоюза в отношении нефти из России, которые вступят в силу 5 декабря. Источники агентства и ТАСС утверждают, что ограничительные меры не обсуждались.

5 декабря вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим страны ЕС, США и Великобритания запретят страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения. В начале декабря потолок цен согласовали на уровне в $60 за баррель.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет поставлять энергоносители странам, которые введут на них потолок. Новак говорил, что Россия будет перенаправлять поставки на рыночно ориентированных партнеров или сокращать добычу. На фоне введение потолка цен на нефть Россия купила более сотни танкеров для поставок в Индию, Китай и Турцию, сообщала газета Financial Times со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков.

Специалисты, опрошенные The New York Times, заявляли, что на фоне нефтяного эмбарго ЕС ОПЕК+ займет выжидательную позицию из-за неопределенности ситуации. При этом они отметили решимость группы сократить добычу, если это будет необходимо для поддержания цен.