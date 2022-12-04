Страны ОПЕК+ не стали наращивать добычу на фоне введения потолка цен

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 17:15
Неймар сыграет с Южной Кореей. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 17:03
Команда Плющенко выиграла первый чемпионат России по прыжкам Спорт, 16:58
Тите заявил о готовности включить Неймара в основу на игру с Южной Кореей Спорт, 16:45
В Нижневартовске два этажа пятиэтажного дома обрушились после взрыва газа Общество, 16:42
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 16:38
Страны ОПЕК+ не стали наращивать добычу на фоне введения потолка цен Политика, 16:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Новак заявил о планах запретить применение потолка цен на нефть Экономика, 16:26
Минздрав Украины попросил прекратить плановые госпитализации Общество, 16:22
Медведева назвала тренерство одним из вариантов продолжения карьеры Спорт, 15:53
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:51
Еще тысячу мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане Общество, 15:47
Под Артемовском погибли шесть грузин — добровольцев со стороны Киева Политика, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:10
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Страны ОПЕК+ не стали наращивать добычу на фоне введения потолка цен

ОПЕК+ решил сохранить текущий план добычи нефти
Альянс оставил в силе действующий план сокращения производства нефти на 2 млн барр. в сутки. Решение принято на фоне нестабильной ситуации на рынке, в том числе из-за вступления в силу эмбарго и потолка цен на нефть из России
BRENT BRENT $89,23 -0,7%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

ОПЕК+ решил сохранить текущий план добычи нефти, который предусматривает сокращение производства с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Это следует из итогового коммюнике, которое опубликовано на сайте группы.

В документе отмечается, что участники ОПЕК+ подтверждают готовность проводить встречи в любой момент и принимать необходимые дополнительные меры в ответ на рыночную ситуацию. Следующая встреча альянса состоится 4 июня 2023 года, следует из коммюнике.

Страны ОПЕК+ приняли решение на фоне приостановки покупки Китаем российской нефти и вступления в силу санкций Евросоюза, отмечает Bloomberg. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что текущий план сохранили для «стабилизации ситуации на рынке».

Последний раз ОПЕК+ сокращала добычу нефти в ноябре — на 2 млн баррелей в сутки. По словам Новака, это решение было необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса. При этом США (также добывают нефть, но не являются участником сделки ОПЕК+) считали, что данное решение было необоснованно.

По данным Reuters, ОПЕК+ планировал на заседании оценить влияние на мировой рынок санкций Евросоюза в отношении нефти из России, которые вступят в силу 5 декабря. Источники агентства и ТАСС утверждают, что ограничительные меры не обсуждались.

5 декабря вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим страны ЕС, США и Великобритания запретят страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения. В начале декабря потолок цен согласовали на уровне в $60 за баррель.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock Три типа эффективных тренировок, которые подойдут любому
Фото: umaruchan4678 / Shutterstock Не до жиру: почему в России притесняют сотрудников с лишним весом
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как разноцветная канцелярия мешает ребенку сосредоточиться
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Лицензии Autodesk истекают. Девелоперы могут откатиться на 4 года назад
Друг Джобса: почему от нового главы Disney ждут продажи компании Apple
Боб Айгер CEO-бумеранги: как возвращались на пост гендиректора Джобс, Пейдж и Айгер

Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет поставлять энергоносители странам, которые введут на них потолок. Новак говорил, что Россия будет перенаправлять поставки на рыночно ориентированных партнеров или сокращать добычу. На фоне введение потолка цен на нефть Россия купила более сотни танкеров для поставок в Индию, Китай и Турцию, сообщала газета Financial Times со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков.

Специалисты, опрошенные The New York Times, заявляли, что на фоне нефтяного эмбарго ЕС ОПЕК+ займет выжидательную позицию из-за неопределенности ситуации. При этом они отметили решимость группы сократить добычу, если это будет необходимо для поддержания цен.

Авторы
Теги
Яна Ломакина
ОПЕК+ нефть санкции потолок цен на нефть Евросоюз добыча нефти
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Страны Запада установили потолок цен на российскую нефть. Что это значит
Бизнес
Венгрию освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Политика
Посольство сочло, что на российскую нефть будет спрос и при потолке цен
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter