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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Новак заявил о планах запретить применение потолка цен на нефть

Вице-премьер Новак: работаем над механизмом запрета на применение потолка цен на нефть
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Москва готовит указ президента с запретом любым трейдерам продавать российскую нефть в страны, которые одобрят потолок цен. 32 страны установили его на уровне $60 за баррель
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Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия разрабатывает механизм, который позволит запретить применение потолка цен (price cap) на российскую нефть, который ввели страны G7 и ЕС, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

«Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный. <...> Мы прорабатываем запреты на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка», — сказал он.

Коалиция по ограничению цен — страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), Австралия и ЕС — 2–3 декабря согласовали ограничение цены на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, в размере $60 за баррель.

Российская сторона заявила, что не будет принимать такой потолок. Пока на Западе шли обсуждения его величины, Москва неоднократно заявляла, что откажется от поставок нефти в те страны, которые поддержат решение о лимите цен.

В конце ноября Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Кремль занимается подготовкой президентского указа, запрещающего российским компаниям и любым трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и предприятиям, которые одобрили потолок цен.

Минфин США, объявляя о согласовании потолка, заявил, что размер лимита был выбран «достаточно высоким», чтобы дать Москве «стимул» продолжать поставки топлива на рынки. Так как ограничение распространяется именно на морские поставки, на Западе подчеркнули, что у России есть два пути: поставлять нефть в соответствии с ценовым потолком, используя услуги «лучших в своем классе» компаний стран G7, либо обратиться к дорогостоящим услугам «менее надежных» компаний не из стран G7.

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Действие ценового потолка начнется после 5 декабря — одновременно с вступлением в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти. Размер лимита коалиция по ограничению цен намерена пересматривать. Позднее она собирается ввести потолок цен и на нефтепродукты. Это может произойти в феврале 2023 года, поскольку с 5-го числа начнется действие эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
потолок цен на нефть Александр Новак
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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