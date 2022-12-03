Еврокомиссия опубликовала разъяснения по введению потолка цен на нефть

Первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть запланирован уже в середине января 2023 года

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Потолок цен на российскую нефть $60 за баррель, поставляемую морем, согласован странами G7, Евросоюзом и Австралией, говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Потолок был установлен на уровне максимальной цены в $60 США за баррель сырой нефти и может быть изменен в будущем в соответствии с изменениями на рынке. Это ограничение будет реализовано всеми членами коалиции ценового ограничения в соответствии с их соответствующими внутренними юридическими процедурами», — говорится в сообщении ЕК. Также утверждается, что ценовой потолок предусматривает плавный переход — он не будет применяться к нефти, закупленной выше ценового предела, которая будет погружена на суда до 5 декабря и выгружена до 19 января 2023 года.

Документ о согласовании потолка цен на российскую нефть, с которым ознакомилось агентство Reuters, показал, что ценовой предел будет пересматриваться в середине января и каждые два месяца после него, чтобы оценить, как работает схема, и реагировать на возможную «турбулентность» на рынке нефти.

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