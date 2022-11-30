США не смогли связаться с заключенным в России американцем Уиланом

Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Дипломаты США с 16 ноября не могут связаться с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

«Последний раз наша команда имела возможность увидеть Пола, кажется, 16 ноября, когда у нас была встреча с ним. Мы говорили с ним по телефону, я думаю, примерно в то же время. С тех пор у нас не было контактов, хотя мы просили об этом», — сообщил госсекретарь.

Блинкен также подтвердил, что не осведомлен ни о состоянии здоровья Уилана, ни о ситуации, в которой находится заключенный, но отметил, что внешнеполитическое ведомство США работает над его возращением домой.

29 ноября брат заключенного сообщил, что тот, возможно, был госпитализирован. «Сотрудники колонии говорят, что его 17 ноября перевели в тюремную больницу», — сказал родственник. Семья обеспокоена здоровьем Уилана.

Американца (помимо гражданства США Уилан имел паспорта еще нескольких государств) задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. На изъятой у него флешке, утверждало следствие, содержались сведения, являющиеся государственной тайной. Свою вину американец отрицал.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, материалы дела содержали гриф «совершенно секретно». Летом 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам строгого режима.

США предлагали обменять осужденного там россиянина Виктора Бута на Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер. По словам директора департамента Северной Америки российского МИДа Александра Дарчиева, имена Бута, Грайнер и Уилана упоминались в двусторонних контактах между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными. В октябре «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что контакты между странами по обмену продолжаются, но «не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб». Однако 19 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что российская сторона в течение последних месяцев не вела серьезных переговоров по этому вопросу.