«РИА Новости» узнало о контактах России и США по обмену заключенными
Контакты между Москвой и Вашингтон по обмену заключенными продолжаются, последние международные события не повлияли на эти переговоры. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
«Там идет работа, идет не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб. Контакты не прервались», — заявил источник агентства в ответ на вопрос, повлияли ли на переговоры по заключенным референдумы о присоединении Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР к России.
В конце июля СNN сообщил о предложении Белого дома обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана (он отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже) и баскетболистку Бриттни Грайнер. Эта инициатива была поддержана президентом Джо Байденом, отмечал телеканал. Позднее CNN сообщил, что Россия предложила включить в процесс обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова — он приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
По данным телеканала, просьбу передали по неофициальным каналам ФСБ, но в США сочли такую инициативу сложновыполнимой, поскольку Красиков отбывает наказание в Германии. При этом американские чиновники отправили в Берлин запрос с просьбой прокомментировать, готовы ли в Германии рассмотреть такую возможность, сообщили неназванные источники CNN. Чиновник из администрации США охарактеризовал этот запрос как «проверку статуса» Красикова. Источник в Берлине сказал, что германские власти обмен россиянина всерьез не рассматривали, а до высокопоставленных чиновников это обсуждение не дошло.
Пол Уилан — американец, отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает, что он кадровый разведчик, так как до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан своей вины не признает.
Бриттни Грайнер — американская баскетболистка, выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Спортсменку осудили по статье о контрабанде наркотиков на девять лет лишения свободы. Сама Грайнер признала, что перевозила наркотики, однако адвокаты настаивают, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей. 15 августа защита обжаловала приговор.
Виктор Бут приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.
Убийство Зелимхана Хангошвили произошло летом 2019 года. Как считало следствие, Вадим Красиков подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета, тот умер на месте, россиянина задержали. Красикова приговорили к заключению в декабре 2021 года. Суд согласился с утверждением прокуратуры, что произошло не просто убийство гражданина Грузии, а состоялось выполнение «государственного приказа на убийство на немецкой земле». Власти России отрицают причастность к убийству Хангошвили. При этом президент Владимир Путин называл его одним из организаторов теракта в московском метро.