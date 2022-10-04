«РИА Новости» узнало о контактах России и США по обмену заключенными

Контакты между Москвой и Вашингтон по обмену заключенными продолжаются, последние международные события не повлияли на эти переговоры. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Там идет работа, идет не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб. Контакты не прервались», — заявил источник агентства в ответ на вопрос, повлияли ли на переговоры по заключенным референдумы о присоединении Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР к России.

В конце июля СNN сообщил о предложении Белого дома обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана (он отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже) и баскетболистку Бриттни Грайнер. Эта инициатива была поддержана президентом Джо Байденом, отмечал телеканал. Позднее CNN сообщил, что Россия предложила включить в процесс обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова — он приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

По данным телеканала, просьбу передали по неофициальным каналам ФСБ, но в США сочли такую инициативу сложновыполнимой, поскольку Красиков отбывает наказание в Германии. При этом американские чиновники отправили в Берлин запрос с просьбой прокомментировать, готовы ли в Германии рассмотреть такую возможность, сообщили неназванные источники CNN. Чиновник из администрации США охарактеризовал этот запрос как «проверку статуса» Красикова. Источник в Берлине сказал, что германские власти обмен россиянина всерьез не рассматривали, а до высокопоставленных чиновников это обсуждение не дошло.