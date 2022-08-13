МИД назвал Бута, Грайнер и Уилана в списке обсуждаемых по обмену с США

Виктор Бут (Фото: Sukree Sukplang / Reuters)

Имена россиянина Виктора Бута и американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана были упомянуты в двусторонних контактах между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.

«Обсуждение весьма чувствительной темы обмена заключенными гражданами России и США идет в рамках определенных нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа «не навреди», — сказал Дарчиев.

27 июля CNN сообщил, что администрация американского президента предложила обменять осужденного в США россиянина Бута на американца Уилана, который отбывает в России 16-летний срок, и баскетболистку Грайнер.

29 июля разговор по поводу обмена заключенными состоялся между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Белом доме заявили, что не считают серьезным ответ России на свои предложения. «Знаете, это несерьезно — контрпредложение, которое было сделано», — сказала пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер. В Кремле говорят, что Москва пока не заключала с Вашингтоном договоренностей об обмене заключенными.

Российского предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде. Ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. США посчитали, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в стране признали террористической. Через два с половиной года Бута экстрадировали в США, а уже в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину Бут не признал.

Бриттни Грайнер — американская баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка, которую задержали в феврале в московском аэропорту Шереметьево. В ее ручной клади нашли картриджи к вейпам, в которых было гашишное масло. Против девушки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Грайнер призналась в перевозке наркотиков, однако ее защита отмечает, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей.

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Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. Тогда он работал в американской компании BorgWarner, которая производила автомобильные запчасти. Однако следствие посчитало, что мужчина был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима, свою вину он отрицал.