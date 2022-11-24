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Военная операция на Украине ,  
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Посол донес до МИД Молдавии позицию России насчет сбоя в электросети

Посол России в Молдавии озвучил позицию Москвы после сбоя электричества в республике
Олег Васнецов
Олег Васнецов (Фото: Михай Караус / РИА Новости)

Вызванный в МИД Молдавии посол России Олег Васнецов донес до Кишинева позицию Москвы по проблемам с электроснабжением, которые наблюдались в республике 23 ноября после российского удара по украинским энергетическим объектам. Об этом дипломат сообщил журналистам.

«Мы напомнили о генезисе того, что происходит, о государственном перевороте 2014 года и его последствиях, о геноциде, в том числе против русскоязычного населения», — сказал Васнецов (цитата по ТАСС). Он напомнил о событиях, которые «послужили триггером» к процессам, происходящим сегодня. В числе таких событий посол назвал зашедшие в тупик незадолго до начала спецоперации на Украине переговоры по гарантиям безопасности.

Перебои с энергоснабжением в Молдавии и непризнанном Приднестровье начались 23 ноября после того, как украинские власти сообщили об ударе по энергетическим объектам. Минобороны России 24 ноября подтвердило, что накануне военные нанесли «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». Минэнерго Украины сообщило, что «подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено».

Из-за отключений электричества в Молдавии Васнецова вызвали в МИД для объяснений. Президент республики Майя Санду обвинила Россию в сбое.

Теги
Молдавия Россия отключение электроэнергии посол
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