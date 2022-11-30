Глава МИД Латвии призвал поставить Украине оружие для ударов по России

Украине нужно поставить дальнобойное оружие, которое позволит украинским силам наносить удары по российским военным объектам, поскольку Киев отражает атаки на свою критическую инфраструктуру, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте, передает Bloomberg.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых проводятся эти операции», — сказал он, добавив, что союзники «не должны бояться» эскалации.

Встреча глав МИД стран — членов альянса состоялась 29 ноября. По ее итогам НАТО пообещало усилить поддержку Украины и помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру на фоне российских атак, продолжающихся с 10 октября. Украинские власти заявляли, что в стране в связи с ударами возникли проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением.

В Кремле уточняли, что удары наносятся по тем объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Еще в апреле глава британского Минобороны Бен Уоллес сказал, что удары украинских сил по линиям снабжения российских войск были бы законными в соответствии с международным правом. До этого о «законности» таких атак говорил его заместитель Джеймс Хиппи.

Российское Минобороны обвинило Лондон в провоцировании Украины на удары по России и предупредило о пропорциональном ответе в случае таких атак. В российском МИДе пообещали «жесткий ответ» на подобные призывы. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова сказала, что из заявлений британских политиков, вероятно, следует, что Россия может наносить удары по военным целям стран НАТО, которые поставляют Киеву вооружение.

Ряд стран, в том числе члены ЕС и США, с начала российской военной операции на Украине поставляют последней военную помощь. Российские власти считают поставки вооружения Киеву накачкой оружием, в Кремле указывали, что это затягивает конфликт, но не изменит конечного результата. В МИДе подчеркивали, что поставка дальнобойных или более мощных орудий Киеву станет для Москвы красной линией.

США поставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, в Киеве, в свою очередь, обязались не использовать западное оружие для атак по России.

В то же время власти США исключили передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории, в том числе ракет ATACMS дальностью 300 км, чтобы не допустить Третьей мировой войны. При этом Киев продолжает просить Вашингтон об этом, писала The Washington Post в начале октября.