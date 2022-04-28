Лондон cчел законными удары Киева по снабжению российской армии

Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Удары украинских сил по линиям снабжения российских войск были бы законными в соответствии с международным правом, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC TV, передает Reuters.

«Если бы Украина действительно выбрала целью логистическую инфраструктуру для российской армии, это было бы законно в соответствии с международным законодательством», — считает он.

Однако, по его словам, какое-либо оружие дальнего радиуса действия вряд ли поступит из Великобритании, потому что украинские силы, как правило, используют наземные ракетные комплексы, в то время как британская армия обычно наносит ракетные удары с воздуха или с моря.

О законности ударов Киева по российским объектам с использованием поставляемого западными странами вооружения ранее говорил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. «Выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — заявил он в эфире BBC Radio 4, отметив, что цели выбирают не поставщики техники, а украинская сторона.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила, что, следуя этой логике, Россия вправе наносить удары по военным конвоям на территории стран НАТО, которые снабжают Украину оружием.

В российском Минобороны указали, что прямое провоцирование Украины со стороны Великобритании на нанесение ударов по России в случае реализации атаки приведет к пропорциональному ответу.