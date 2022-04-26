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Военная операция на Украине ,  
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МИД ответил на заявление Британии о законности ударов Украины по России

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Из слов замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, который заявил о законности возможных ударов Украины по военным целям в России для нарушения снабжения российской армии, следует, что и Россия вправе наносить удары по таким военным целям в странах НАТО, написала в Telegram представитель МИДа Мария Захарова.

«Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? <...> Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран», — отметила она.

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Джеймс Хиппи

Ранее Хиппи заявил в эфире BBC Radio 4, что Лондон считает допустимыми удары по «законным военным целям» на территории России с применением западных вооружений. «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — сказал он.

По той же логике, отметил Хиппи, законными целями для России являются украинские линии снабжения на западе Украины при условии, что удары не угрожают мирному населению.

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Теги
Мария Захарова Великобритания Украина МИД Военная операция на Украине
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