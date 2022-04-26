Минобороны обвинило Лондон в провоцировании Украины на удары по России
Прямое провоцирование Украины со стороны Великобритании на нанесение ударов по России в случае реализации атаки приведет к пропорциональному ответу, заявили в Минобороны России.
Речь идет о словах замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. Ранее он заявил о «законности» возможных ударов Украины по военным целям в России для нарушения снабжения российской армии с помощью западного оружия.
В Минобороны на это ответили, что российские военные «находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве».
При этом находящиеся в таких центрах «советники из числа подданных одной из западных стран не обязательно будут проблемой при принятии Россией решений на ответные действия», добавили в ведомстве.
Ранее Хиппи заявил, что Великобритания считает допустимыми удары по «законным военным целям» на территории России с применением западных вооружений. По словам замминистра, цели выбирает сама Украина, а не производители или экспортеры военной техники. «Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — считает он.
По тем же соображениям, отметил Хиппи, «законными целями» для России будут украинские линии снабжения, но при условии, что удары не представляют опасности для мирного населения.
Представитель МИД России Мария Захарова после заявления британского замминистра отметила, что по его логике Россия вправе атаковать военные конвои на территории стран НАТО, которые снабжают Украину оружием. «Насколько я понимаю, Британия — одна из этих стран», — добавила она.