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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны обвинило Лондон в провоцировании Украины на удары по России

Если Украина из-за провоцирования Британии ударит по России, Москва в ответ атакует центры принятия решений в Киеве — даже если в них находятся «советники из числа подданных одной из западных стран», заявили в Минобороны
Джеймс Хиппи
Джеймс Хиппи (Фото: Zuma / ТАСС)

Прямое провоцирование Украины со стороны Великобритании на нанесение ударов по России в случае реализации атаки приведет к пропорциональному ответу, заявили в Минобороны России.

Речь идет о словах замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. Ранее он заявил о «законности» возможных ударов Украины по военным целям в России для нарушения снабжения российской армии с помощью западного оружия.

В Минобороны на это ответили, что российские военные «находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве».

При этом находящиеся в таких центрах «советники из числа подданных одной из западных стран не обязательно будут проблемой при принятии Россией решений на ответные действия», добавили в ведомстве.

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Ранее Хиппи заявил, что Великобритания считает допустимыми удары по «законным военным целям» на территории России с применением западных вооружений. По словам замминистра, цели выбирает сама Украина, а не производители или экспортеры военной техники. «Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — считает он.

По тем же соображениям, отметил Хиппи, «законными целями» для России будут украинские линии снабжения, но при условии, что удары не представляют опасности для мирного населения.

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Представитель МИД России Мария Захарова после заявления британского замминистра отметила, что по его логике Россия вправе атаковать военные конвои на территории стран НАТО, которые снабжают Украину оружием. «Насколько я понимаю, Британия — одна из этих стран», — добавила она.

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Минобороны Великобритания Украина Военная операция на Украине
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