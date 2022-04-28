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Военная операция на Украине ,  
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Захарова пообещала «жесткий ответ» на призывы к Украине атаковать Россию

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Москва ответит на попытки подтолкнуть Киев к нанесению ударов по российским военным объектам, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

Представитель дипведомства обвинила Запад в открытых призывах атаковать Россию, «используя в том числе полученное от натовских стран оружие». Украина воспринимает это как руководство к действию, поэтому за последние недели ВСУ несколько раз обстреляли приграничные районы России, уверена Захарова. По ее словам, такая «преступная активность» украинских военных «не может остаться без ответа».

«Хотелось бы, чтобы в Киеве и в западных столицах всерьез восприняли заявления Министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России», — заявила она.

Лондон cчел законными удары Киева по снабжению российской армии
Политика
Бен Уоллес

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о «законности» возможных ударов Украины по военным целям в России с помощью западного оружия, чтобы нарушить снабжение российской армии. Глава оборонного ведомства Бен Уоллес впоследствии сказал, что удары украинских сил по линиям снабжения российских войск были бы законными в соответствии с международным правом.

Минобороны обвинило Лондон в провоцировании Украины на удары по России. В ведомстве подчеркнули, что такие действия в случае реализации атаки приведут к пропорциональному ответу. Захарова предположила, что из заявлений британских политиков, вероятно, следует, что Россия может наносить удары по военным целям натовских стран, которые поставляют Киеву вооружение.

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МИД Мария Захарова Великобритания Украина
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