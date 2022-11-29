В НАТО пообещали помочь Украине в восстановлении энергетики

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Страны НАТО на саммите министров иностранных дел в Бухаресте пообещали усилить поддержку Украины и помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру на фоне российских атак. Об этом сообщается в заявлении министров иностранных дел стран-членов альянса.

«Союзники будут помогать Украине восстанавливать свою энергетическую инфраструктуру и защищать свой народ от ракетных атак», — сказано в заявлении.

Министры также подчеркнули, что НАТО будет поддерживать долгосрочные усилия Украины на ее пути послевоенного восстановления и реформ, «чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдержать будущую агрессию».

Минобороны России с 10 октября докладывает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. В Кремле уточняли, что удары наносятся по тем объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Из-за повреждения инфраструктуры по всей стране есть проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением.

22 ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что после атак в стране не осталось неповрежденных электростанций. «У нас почти не осталось тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не пострадали во время ударов», — заявил председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Последний раз о массированном ударе украинские власти сообщали 23 ноября, впоследствии его подтвердило Минобороны России. «Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», — сообщило ведомство. Электричество после этой атаки пропало в нескольких регионах Украины, а также в Молдавии и непризнанном Приднестровье. Также в результате удара оказалось отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. На трех атомных электростанциях — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключились энергоблоки.

29 ноября впервые с последних массированных ударов на Украине перешли на плановые отключения электроэнергии вместо аварийных.