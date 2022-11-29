В НАТО пообещали помочь Украине в восстановлении энергетики

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 16:04
Полномочия командующего НАТО расширили в день начала операции на Украине Политика, 22:59
В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой Финансы, 22:58
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 22:48
Суд арестовал женщину, сбившую мать и двух детей в Москве Политика, 22:47
Два района Курской области частично остались без света после обстрела Политика, 22:32
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 22:19
США объяснили отказ признать Россию спонсором терроризма Политика, 22:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В НАТО пообещали помочь Украине в восстановлении энергетики Политика, 22:12
Генсек НАТО назвал единственным путем к миру на Украине поставки оружия Политика, 22:02
Иран — США. Решающий матч за выход в 1/8 финала ЧМ Спорт, 22:00
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 21:51
Аршавин назвал футболиста — открытие чемпионата мира в Катаре Спорт, 21:47
ЦБ заявил об отсутствии планов по выкупу заблокированных активов Инвестиции, 21:45
Российский офис Dell подал иск к бывшей «дочке» французской Atos Общество, 21:40
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

В НАТО пообещали помочь Украине в восстановлении энергетики

НАТО заявило о помощи Украине в восстановлении энергитической инфраструктуры
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Страны НАТО на саммите министров иностранных дел в Бухаресте пообещали усилить поддержку Украины и помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру на фоне российских атак. Об этом сообщается в заявлении министров иностранных дел стран-членов альянса.

«Союзники будут помогать Украине восстанавливать свою энергетическую инфраструктуру и защищать свой народ от ракетных атак», — сказано в заявлении.

Министры также подчеркнули, что НАТО будет поддерживать долгосрочные усилия Украины на ее пути послевоенного восстановления и реформ, «чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдержать будущую агрессию».

Минобороны России с 10 октября докладывает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. В Кремле уточняли, что удары наносятся по тем объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Из-за повреждения инфраструктуры по всей стране есть проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением.

22 ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что после атак в стране не осталось неповрежденных электростанций. «У нас почти не осталось тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не пострадали во время ударов», — заявил председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Последний раз о массированном ударе украинские власти сообщали 23 ноября, впоследствии его подтвердило Минобороны России. «Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики», — сообщило ведомство. Электричество после этой атаки пропало в нескольких регионах Украины, а также в Молдавии и непризнанном Приднестровье. Также в результате удара оказалось отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. На трех атомных электростанциях — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключились энергоблоки.

Читайте на РБК Pro
Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
«Подкормить» иммунитет: какая еда поможет защититься от болезней
Вы учите английский для работы, но пока все впустую. Как это исправить

29 ноября впервые с последних массированных ударов на Украине перешли на плановые отключения электроэнергии вместо аварийных.

Теги
Йенс Столтенберг Украина энергетический сектор НАТО
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В «Укрэнерго» назвали, с какими странами обсуждают импорт электроэнергии
Политика
Украина в тестовом режиме начала импорт электроэнергии из Европы
Политика
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter