Twitter решил перестать бороться с дезинформацией о COVID-19

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Twitter отказался от политики по борьбе с дезинформацией о коронавирусе и вакцинации. Компания отдельно не объявляла об изменении правил, а лишь добавила новое примечание на страницу, где излагается политика соцсети относительно COVID-19.

«С 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику в отношении вводящей в заблуждение информации о COVID-19», — говорится в примечании.

В 2020 году Twitter разработал обширный набор правил, призванных предотвратить распространение дезинформации о вирусе. C мая 2020 года Twitter начал удалять ложные сообщения о способах распространения и степени опасности COVID-19, а также помечать спорные заявления. В декабре компания сообщила, что будет удалять записи, в которых говорится, что вакцинация наносит вред человеку или используется для контроля над людьми, а также посты, содержащие ложные и опровергнутые заявления о побочных эффектах препаратов. В 2021 году социальная сеть начала помечать публикации, которые могли содержать дезинформацию о вакцинах против коронавируса.

Согласно статистике, опубликованной Twitter, в период с января 2020 года по сентябрь 2022 года социальная сеть заблокировала более 11 тыс. учетных записей за нарушение правил распространения дезинформации о COVID и удалила почти 100 тыс. единиц контента, нарушающего эти правила, сообщает CNN.

В октябре миллиардер Илон Маск выкупил Twitter за $44 млрд, распустил совет директоров и сам возглавил компанию. Он начал ряд преобразований в социальной сети: выступил за «амнистию» заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении «платной» версии Twitter.