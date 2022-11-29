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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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В ЕС усомнились в способности Маска соблюдать европейские законы

Bloomberg: надзорный орган ЕС усомнился в способности Маска соблюдать европейские законы
Надзорный орган ЕС по защите конфиденциальности почти ежедневно контактирует с дублинским офисом Twitter, чтобы убедиться, что компания может принимать адекватные решения об обработке пользовательских данных, пишет Bloomberg
Twitter TWTR Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Главный надзорный орган ЕC по защите конфиденциальности заявил, что крайне обеспокоен способностью Илона Маска соблюдать законы ЕС после массового оттока сотрудников, передает Bloomberg.

Ведомство сообщило, что связалось с компанией 28 ноября, чтобы получить ответы на ряд вопросов и гарантии, что та продолжает соблюдать законодательство ЕС.

«Мы очень обеспокоены тем, что читаем в средствах массовой информации. Сегодня утром мы снова написали в Twitter в поисках ответов», — сказал заместитель комиссара управления Грэм Дойл.

Так он прокомментировал сообщения, что вице-президент Twitter по общественной политике Шинейд Максуини сообщила ирландскому суду, что вынуждена работать по 75 часов в неделю после масштабных увольнений в компании.

Надзорный орган сообщил, что почти ежедневно контактирует с дублинским офисом Twitter, так как ведомство должно гарантировать, что компания может продолжать принимать решения об обработке пользовательских данных ЕС в Дублине. Согласно правилам ЕС, это является ключевым для соцсети, чтобы сохранить Дублин в качестве своего главного центра в Европе.

Комиссар юстиции ЕС Дидье Рейндерс также заявил об обеспокоенности тем, как увольнения повлияли на способность компании соблюдать правила ЕС. Его заверили, что пользовательские данные резидентов Евросоюза останутся в безопасности. Но Рейндерс ответил, что ему необходимо увидеть «конкретные меры по соблюдению мер безопасности».

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Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и возглавил компанию 28 октября. Потом он начал массовые сокращения: распустил совет директоров и уволил половину сотрудников из продуктовых и инженерных команд, а также отделов, отвечающих за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения.

По данным Business Insider и The Verge, до покупки Twitter в штате компании работали 7,5 тыс. человек, сейчас их число сократилось до 2,3 тыс. Издания написали, что бизнесмен сообщил на собрании с сотрудниками компании, что больше не планирует сокращать штат.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
ЕС Илон Маск законодательство Twitter
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Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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