В ЕС усомнились в способности Маска соблюдать европейские законы

Надзорный орган ЕС по защите конфиденциальности почти ежедневно контактирует с дублинским офисом Twitter, чтобы убедиться, что компания может принимать адекватные решения об обработке пользовательских данных, пишет Bloomberg

Илон Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Главный надзорный орган ЕC по защите конфиденциальности заявил, что крайне обеспокоен способностью Илона Маска соблюдать законы ЕС после массового оттока сотрудников, передает Bloomberg.

Ведомство сообщило, что связалось с компанией 28 ноября, чтобы получить ответы на ряд вопросов и гарантии, что та продолжает соблюдать законодательство ЕС.

«Мы очень обеспокоены тем, что читаем в средствах массовой информации. Сегодня утром мы снова написали в Twitter в поисках ответов», — сказал заместитель комиссара управления Грэм Дойл.

Так он прокомментировал сообщения, что вице-президент Twitter по общественной политике Шинейд Максуини сообщила ирландскому суду, что вынуждена работать по 75 часов в неделю после масштабных увольнений в компании.

Надзорный орган сообщил, что почти ежедневно контактирует с дублинским офисом Twitter, так как ведомство должно гарантировать, что компания может продолжать принимать решения об обработке пользовательских данных ЕС в Дублине. Согласно правилам ЕС, это является ключевым для соцсети, чтобы сохранить Дублин в качестве своего главного центра в Европе.

Комиссар юстиции ЕС Дидье Рейндерс также заявил об обеспокоенности тем, как увольнения повлияли на способность компании соблюдать правила ЕС. Его заверили, что пользовательские данные резидентов Евросоюза останутся в безопасности. Но Рейндерс ответил, что ему необходимо увидеть «конкретные меры по соблюдению мер безопасности».

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и возглавил компанию 28 октября. Потом он начал массовые сокращения: распустил совет директоров и уволил половину сотрудников из продуктовых и инженерных команд, а также отделов, отвечающих за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения.

По данным Business Insider и The Verge, до покупки Twitter в штате компании работали 7,5 тыс. человек, сейчас их число сократилось до 2,3 тыс. Издания написали, что бизнесмен сообщил на собрании с сотрудниками компании, что больше не планирует сокращать штат.