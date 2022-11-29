В ЕС усомнились в способности Маска соблюдать европейские законы
Главный надзорный орган ЕC по защите конфиденциальности заявил, что крайне обеспокоен способностью Илона Маска соблюдать законы ЕС после массового оттока сотрудников, передает Bloomberg.
Ведомство сообщило, что связалось с компанией 28 ноября, чтобы получить ответы на ряд вопросов и гарантии, что та продолжает соблюдать законодательство ЕС.
«Мы очень обеспокоены тем, что читаем в средствах массовой информации. Сегодня утром мы снова написали в Twitter в поисках ответов», — сказал заместитель комиссара управления Грэм Дойл.
Так он прокомментировал сообщения, что вице-президент Twitter по общественной политике Шинейд Максуини сообщила ирландскому суду, что вынуждена работать по 75 часов в неделю после масштабных увольнений в компании.
Надзорный орган сообщил, что почти ежедневно контактирует с дублинским офисом Twitter, так как ведомство должно гарантировать, что компания может продолжать принимать решения об обработке пользовательских данных ЕС в Дублине. Согласно правилам ЕС, это является ключевым для соцсети, чтобы сохранить Дублин в качестве своего главного центра в Европе.
Комиссар юстиции ЕС Дидье Рейндерс также заявил об обеспокоенности тем, как увольнения повлияли на способность компании соблюдать правила ЕС. Его заверили, что пользовательские данные резидентов Евросоюза останутся в безопасности. Но Рейндерс ответил, что ему необходимо увидеть «конкретные меры по соблюдению мер безопасности».
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и возглавил компанию 28 октября. Потом он начал массовые сокращения: распустил совет директоров и уволил половину сотрудников из продуктовых и инженерных команд, а также отделов, отвечающих за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения.
По данным Business Insider и The Verge, до покупки Twitter в штате компании работали 7,5 тыс. человек, сейчас их число сократилось до 2,3 тыс. Издания написали, что бизнесмен сообщил на собрании с сотрудниками компании, что больше не планирует сокращать штат.