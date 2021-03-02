Twitter будет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Социальная сеть Twitter начнет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах против коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19», — сообщили в Twitter.

В компании отметили, что соцсеть удалила уже свыше 8,4 тыс. сообщений, связанных с COVID-19, и приняла меры против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.

Помимо этого, Twitter пообещал наказывать бессрочной блокировкой аккаунта за многократные нарушения правил соцсети.