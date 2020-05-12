Twitter будет помечать и удалять записи с ложными данными по коронавирусу

Соцсеть Twitter ввела метки и предупреждающие сообщения, чтобы помечать вводящие в заблуждения и спорные данные о коронавирусе. Об этом говорится на сайте американской компании.

«Наша цель состоит в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента», — отмечается в сообщении.

Маркировать записи компания начала с понедельника, однако нововведения затронут и те сообщения, которые были опубликованы ранее. Метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на внешний проверенный источник с дополнительной информацией. Записи с недостоверной информацией будут удалять.

В конце марта Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить информацию о введении в Москве комендантского часа в связи с ситуацией с коронавирусом. Подобное требование поступило в ведомство от Генпрокуратуры.