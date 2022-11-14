Twitter перестанет раскрывать устройства пользователей

Илон Маск: в Twitter исчезнут упоминания об устройстве, с которого написан пост

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Twitter перестанет показывать, с какого устройства пользователь опубликовал пост. Об этом сообщил американский предприниматель и новый владелец соцсети Илон Маск на своей странице в сервисе микроблогов.

«Мы, наконец, перестанем указывать, с какого устройстве был написан твит (пустая трата экранного пространства и вычислений) под каждым твитом», — написал он.

Сейчас под каждым постом в Twitter указано, с какого устройства он написан. Так, под сообщением Маска есть отметка, что он писал пост с iPhone.

Маск приобрел Twitter в конце октября за $44 млрд. Он распустил совет директоров и лично возглавил соцсеть. После приобретения компании Маском из Twitter уволили половину сотрудников, в том числе представителей высшего руководства.

Вскоре после покупки соцсети Маск начал рассказывать, какие нововведения планирует внедрить. Он анонсировал введение платы за верифицированные аккаунты и решил обязать владельцев фейковых профилей предупреждать об их пародийном характере в названии. Предприниматель пообещал, что в Twitter появится функция прикрепления длинных текстов к постам и допустил запуск сервиса для перевода средств.

Предприниматель ранее называл Twitter потенциальной «платформой для распространения свободы слова во всем мире» и отмечал, что собирается сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире, вне зависимости от политической принадлежности».