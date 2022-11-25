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Маск пообещал «амнистировать» заблокированные профили в Twitter

Илон Маск пообещал «амнистировать» заблокированные профили в Twitter на следующей неделе
Маск объявил об этом после опроса, в котором 72,4% пользователей поддержали разблокировку. «Амнистия», по словам Маска, начнется на следующей неделе. Она коснется аккаунтов, не нарушавших закон и не рассылавших «вопиющий» спам
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Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Заблокированные аккаунты в Twitter «амнистируют» и разбанят в течение следующей недели, сообщил на своей странице в социальной сети ее новый владелец Илон Маск.

Ранее, 23 ноября, бизнесмен запустил на своей странице опрос о том, стоит ли разблокировать попавшие в бан аккаунты «при условии, что они не нарушали закон» и не распространяли «вопиющий» спам. Идею поддержали 72,4% проголосовавших пользователей, 27,6% высказались против.

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei («голос народа — голос Бога». — РБК)», — написал Маск после завершения голосования.

Маск уже употреблял эту латинскую поговорку, когда запускал опрос о разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. По итогам голосования страницу разбанили — решение поддержало 52% опрошенных. Трамп возвращаться в соцсеть отказался.

Аккаунт Трампа в Twitter заблокировали в январе 2021 года, когда он еще был президентом США. Это произошло после штурма Капитолия. Решение приняли «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», поясняла администрация соцсети.

Трамп назвал блокировку своего профиля в Twitter «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды». Он создал свою соцсеть Truth Social и заявил, что эта платформа «не будет дискриминировать [пользователей] на почве политической идеологии».

Маск не поддержал блокировку аккаунта Трампа и назвал этот шаг ошибкой. В мае он заявил, что снял бы с профиля блокировку, если бы социальная сеть принадлежала ему. В  октябре бизнесмен выкупил Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров и лично возглавил компанию.

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