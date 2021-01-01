Twitter будет удалять фейки о вакцинах от коронавируса

Социальная сеть Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавирусной инфекции. Об этом сервис сообщил в своем блоге.

«В контексте глобальной пандемии дезинформация о вакцинах является серьезной и растущей проблемой», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что будут удалять сообщения, в которых говорится о том, что вакцинация наносит вред человеку или используются для контроля над людьми, а также посты, содержащие ложные и опровергнутые заявления о побочных эффектах препаратов.

В администрации сервиса добавили, что с 2021 года все сообщения с непроверенной информацией или слухи о вакцинациях будут помечаться как спорные.