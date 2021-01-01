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Пандемия коронавируса ,  
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Twitter будет удалять фейки о вакцинах от коронавируса

Социальная сеть Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавирусной инфекции. Об этом сервис сообщил в своем блоге.

«В контексте глобальной пандемии дезинформация о вакцинах является серьезной и растущей проблемой», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что будут удалять сообщения, в которых говорится о том, что вакцинация наносит вред человеку или используются для контроля над людьми, а также посты, содержащие ложные и опровергнутые заявления о побочных эффектах препаратов.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В администрации сервиса добавили, что с 2021 года все сообщения с непроверенной информацией или слухи о вакцинациях будут помечаться как спорные.

Социальная сеть следит за связанной с коронавирусной инфекцией недостоверной информацией с мая 2020 года. Тогда сервис начал удалять ложные сообщения о способах распространения COVID-19 и степени его опасности, а также помечать спорные заявления.

8 декабря Роскомнадзор предупредил средства массовой информации и социальные сети о недопустимости публикаций непроверенных данных о вакцинах от COVID-19. Тогда в ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения не только искажают представление людей о вакцинации, но и дискредитируют систему управления здравоохранением в целом.

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Twitter коронавирус вакцина
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