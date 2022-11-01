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Маск распустил совет директоров Twitter и заявил, что сам возглавит его

Илон Маск распустил совет директоров Twitter и заявил, что сам возглавит его
Американские СМИ ранее сообщали об увольнении гендиректора «Твиттера» Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и главы отдела цензуры Виджаи Гадде. О том, кто останется или войдет в новый совет директоров, Маск не сказал
Twitter TWTR $53,9 -0,07% Купить
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Илон Маск распустил совет директоров «Твиттера» после приобретения компании 27 октября. Об этом говорится в документах, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — сказано в одном из документов.

После публикации документов Маск сообщил, что сам возглавит совет директоров компании, передает Reuters. О том, кто войдет в новый совет директоров, бизнесмен не сообщил.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению «Твиттера» за $44 млрд. После этого он опубликовал видео посещения штаб-квартиры Twitter, куда вошел с раковиной в руках. До этого миллиардер (Маск — богатейший человек мира; его состояние — $221,5 млрд по оценке Forbes) поменял статус на своей странице, назвав себя Chief Twit, что можно перевести как «главный по твитам» либо воспринять как игру слов — «главный кретин».

После покупки компании Маск анонсировал появление в «Твиттере» «совета по цензуре», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения». Кроме этого, как писала New York Times, бизнесмен распорядился начать увольнение сотрудников компании. В их числе американские СМИ называли генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и главу отдела цензуры Виджаю Гадде.

Bloomberg сообщал, что высокопоставленные сотрудники, которые покинули Twitter, могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат. По данным агентства, Агравалу полагается около $50 млн, Сигалу — $37 млн, а Гадде — $17 млн.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск твиттер Совет директоров увольнение
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