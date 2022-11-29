Мэр Снигиревки заявил об аресте двоих оформлявших соцвыплаты чиновников

В Снигиревском районе Херсонской области, который сейчас контролирует Украина, арестовали двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами по российским социальным программам, в том числе детскими пособиями и пенсиями. Об этом сообщил «РИА Новости» мэр Снигиревки Юрий Барбашов.

«Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат», — сказал он.

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