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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Мэр Снигиревки заявил об аресте двоих оформлявших соцвыплаты чиновников

Мэр Снигиревки заявил об аресте Киевом двоих оформлявших соцвыплаты чиновников

В Снигиревском районе Херсонской области, который сейчас контролирует Украина, арестовали двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами по российским социальным программам, в том числе детскими пособиями и пенсиями. Об этом сообщил «РИА Новости» мэр Снигиревки Юрий Барбашов.

«Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат», — сказал он.

Материал дополняется

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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