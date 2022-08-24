Путин поручил выплатить ₽10 тыс. родителям детей в ДНР, ЛНР и 3 областях

Семьям с детьми, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей, необходимо обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. при условиях, что детям от 6 до 18 лет и они начали учиться в школах на этих территориях не позднее 15 сентября. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

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