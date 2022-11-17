Омбудсмены заявили о проблемах с расчетом пенсий беженцев с Украины

У жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожский областей, принявших гражданство, возникают проблемы подтверждения трудового стажа для начисления пенсий, сообщили омбудсмены. Сложности возникают из-за утраты документов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

У получивших российское гражданство украинцев из-за утраченных документов возникают проблемы с подтверждением стажа работы для назначения пенсии, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

«Круг проблем связан с восстановлением документов — архивы не сохранились во многих случаях, и нужен новый инструментарий, который должен решить вопрос: как подтверждать стаж работы при назначении пенсии. Мы такие проблемы будем решать в законодательном порядке, с чистого листа», — сказала Москалькова.

По ее словам, необходимо выработать механизм подтверждения трудового стажа для начисления пенсий работавшим на Украине. Сегодня трудовой стаж учитывается за периоды трудовой деятельности, подтвержденные трудовой книжкой либо справками, выданными работодателями или архивными органами.

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев во время выступления отметил, что ранее сведения о трудовом стаже собирал пенсионный фонд Украины, он же принимал решение о назначении пенсионных выплат. «После начала спецоперации на направляемые запросы мы ответов не получаем. Сами переселенцы, достигшие пенсионного возраста ограничены в получении необходимых данных, справок, выписок — в связи с ведением боевых действий у них закрыты границы», — отметил он.

Омбудсмен Смоленской области Александр Капустин в беседе РБК сообщил, что к нему поступило около десяти обращений по начислению пенсий. У людей возникают трудности при расчете пенсионных коэффициентов, которые зависят в том числе от стажа, добавил он.

РБК направил запрос в Пенсионный Фонд России.

По данным Татьяны Москальковой, с начала года около 5 млн жителей были эвакуированы на территорию России, функционируют 832 пункта временного размещения (ПВР).

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Важным вопросом также являются поиск родных и восстановление семей, трудоустройство эвакуированных лиц, принятие мер по льготной ипотеке, возможность выплаты пособий при отсутствии документов, рассказала Татьяна Москалькова. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Центробанк проводит консультации по вопросу упрощенного кредитования для жителей Донбасса.

Кроме того, по мнению Москальковой, требуется определить порядок регистрации по месту жительства и пребывания, так как без регистрации людей не берут на работу. Уполномоченный в Приморском крае Юрий Мельников добавил, что регистрация по месту жительства требуется также для участия в государственных программах, взятия ипотеки и получения кредитов. «Получается, тупик — люди не могут взять ипотеку, так как не могут сделать регистрацию в съемной квартире», — отметил Мельников. Омбудсмен предложил разрешить регистрировать эвакуированных граждан по месту муниципального образования.

Начальник ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила на совете, что в паспортах получающих российское гражданство будет указана прежняя регистрация — вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России позволяет жителям регионов сохранять прежнюю прописку.

Уполномоченный в Воронежской области Сергей Канищев отметил удаленность ПВР от школ и детских садов. Актуальной эта проблема стала только с конца лета-начала сентября, когда дети, проживающие в пунктах вместе с родителями, пошли на занятия, отметил Канищев.

По мнению уполномоченного в ДНР Дарьи Морозовой, важным остается вопрос оказания психологической помощи и психологической реабилитации, в том числе лечения посттравматического стрессового расстройства. Морозова также добавила, что считает несправедливой выдачу жилищных сертификатов жителям исключительно Херсонской области, так как это приводит к «обиде» и «росту ненависти» со стороны жителей других регионов, оказавшихся в такой же ситуации.