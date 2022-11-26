Росгвардия сообщила об ударах по лодкам для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра

Росгвардия нанесла удар по лодкам для переброски десанта ВСУ через Днепр

Артиллерийские подразделения Росгвардии нанесли удар по стоянкам двух лодок, на которых украинские войска планировали перебросить десант на левый берег Днепра, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Также росгвардейцы за неделю установили 4 подозреваемых в пособничестве ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей.

«Из незаконного оборота изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковая управляемая ракета, гранатометы, выстрелы к ним, гранаты различного типа, более 11 тыс. патронов различного калибра, около 5 кг взрывчатых веществ, элементы для изготовления самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

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