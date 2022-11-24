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В ДТЭК предупредили, что свет в Киеве будут давать на два-три часа в день

В ДТЭК предупредили, что электричество в Киеве будут включать на два-три часа в сутки

В Киеве электричество будут включать на два-три часа в сутки до тех пор, пока тепловые и атомные электростанции не увеличат объемы производства. Об этом заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, его слова приводит портал НВ.

«Мы запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру. Где-то 30% населения имеет сейчас электроснабжение в Киеве. Будем по чуть-чуть переключать, по два-три часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии», — сказал он.

Накануне, 23 ноября, украинское Минэнерго Украины сообщило, что после ракетных ударов у большинства жителей страны пропало электричество. После ударов от энергосистем отключили три АЭС Украины — Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую. Председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий еще до атаки 23 ноября говорил, что в стране не осталось непострадавших тепло- и гидроэлектростанций.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 23 ноября снаряды попали в объект энергетической инфраструктуры в городе. Утром 24 ноября он сообщил, что 70% Киева остаются без электричества. Кличко попросил киевлян, у которых есть такая возможность, переехать в частные дома с печным отоплением, скважинами или колодцами.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября. Впервые объекты атаковали после взрыва на Крымском мосту. ФСБ обвинила в его организации Украину. Киев отрицает причастность к произошедшему. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что ракеты бьют по объектам, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

В ДТЭК предупредили, что свет в Киеве будут давать на два-три часа в день
В ДТЭК предупредили, что свет в Киеве будут давать на два-три часа в день

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