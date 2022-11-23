В Одессе сообщили о взрывах

Воздушную тревогу включили по всей территории Украины, о работе ПВО сообщили в Днепре, Одессе и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее днем о взрывах сообщили жители Херсона

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В Одессе слышны взрывы, пишут Strana.ua и «Клименко тайм» со ссылкой на очевидцев.

Кроме того, в Киеве и остальной части Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включили, в частности, в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и восточной части Кировоградской области страны.

По данным УНИАН, в Днепре работает ПВО, над городом слышны взрывы, системы воздушной обороны также сработали в Николаевской области и контролируемой Киевом части Запорожской области. Власти Киева призвали горожан спуститься в укрытия из-за «угрозы ракетного обстрела».

Ранее днем корреспонденты сообщили о взрывах в Херсоне, а местные власти сообщили о гибели за предыдущий день в результате обстрелов двух человек, еще десять получили ранения.