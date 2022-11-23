В Приморье более 80% мобилизованных получили региональную выплату

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Более 80% от общего числа мобилизованных жителей Приморского края получили единовременную региональную выплату в размере 150 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра труда и социальной политики края Светлану Красицкую.

По ее словам, выплаты получили 6474 мобилизованных. «Продолжаем работать по спискам, которые направляют нам военные, и в течение ноября планируем завершить этот процесс», — заявила министр.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил Путину о ее завершении. По словам президента, к началу ноября в стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий.

Согласно указу Путина, мобилизованные должны получить единовременную выплату в размере 195 тыс. руб. Власти ряда субъектов России объявили о дополнительных единоразовых выплатах. Сумма поддержки варьируется. В частности, в Новосибирске, Перми и Санкт-Петербурге мобилизованные получают единовременную выплату в 100 тыс. рублей, в Крыму и Якутии — 200 тыс.руб.