Минобороны ответило на сообщения о потерях морской пехоты на Украине

В военном ведомстве заявили об эффективных действиях морпехов и добавили, что потери не превышают 1% боевого состава

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобороны России сообщило, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, воюющих в составе 155-й бригады морской пехоты, «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». Потери ВСУ «в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике», цитирует сообщение военного ведомства «РИА Новости».

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил проверить сообщения в соцсетях о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).

Позже глава региона сообщил, что удалось связаться с командирами морпехов на передовой: «От них информация по поводу боев за Павловку такая: наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие».

О письме от имени морпехов накануне сообщил в своем телеграм-канале корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По его словам, военнослужащие, которые сражаются за село Павловка к югу от Угледара (ДНР), попросили губернатора Приморья обратиться в Минобороны, чтобы оттуда прислали комиссию для срочного разбора ситуации.

О начале боев в районе Угледара Минобороны сообщило 30 октября. Тогда официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что российские военные продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на 3 км и вышли к окраинам Павловки.

Угледар находится примерно в 25 км юго-западнее Марьинки, за которую уже несколько недель продолжаются ожесточенные бои. В городе находится крупная шахта «Южнодонбасская».