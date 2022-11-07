Губернатор назвал преувеличенными сообщения о потерях под Павловкой

Губернатор Кожемяко поговорил с морпехами и заявил о преувеличении потерь под Павловкой

Олег Кожемяко сообщил, что связался с боевыми командирами морпехов под Павловкой и получил от них информацию о ситуации на передовой. Ему сообщили: «Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие»

Олег Кожемяко (Фото: Совет Федерации РФ)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что связался с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой в Донецкой народной республике и те сказали ему, что потери значительно преувеличены. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие», — написал глава региона.

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По словам Кожемяко, «из первых уст» он узнал, что морпехи «проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество» и нанесли противнику большой урон.

Он добавил, что направил в военную прокуратуру «материалы относительно событий» и выразил уверенность, что «в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку».

Ранее в соцсетях появилось обращение от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к Кожемяко, в котором говорится о «больших неоправданных потерях» в боях близ Павловки в ДНР и просьбе обратиться в Минобороны. Губернатор сообщил, что направил обращение компетентным органам и в военную прокуратуру «для выяснения ситуации».

Об обращении морпехов в связи с тяжелой ситуацией в Павловке сообщил в телеграм-канале военкор ВГТРК Александр Сладков. Он написал со ссылкой на письмо о невозможности донести высшему руководству информацию «о высоких бесполезных потерях в людях и в технике».

В конце мая командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что в военной операции на Украине участвует морская пехота флота, «бойцы сражаются более чем достойно».

В конце марта президент Владимир Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морпехов звание гвардейской «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».