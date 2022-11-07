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Кожемяко поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО

Глава Приморья Кожемяко поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО
Глава Приморья Кожемяко не исключил, что информация о потерях среди морской пехоты в зоне спецоперации может быть вбросом со стороны спецслужб Украины
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить сообщения в соцсетях о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», — говорится в сообщении. Кожемяко не исключил, что информация о потерях может быть вбросом со стороны спецслужб Украины.

Ранее в соцсетях появилось обращение от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ к Кожемяко, в котором говорится о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки в ДНР и в котором морпехи просят обратиться в Минобороны России для разбора ситуации.

155-я отдельная бригада морской пехоты входит в состав Тихоокеанского флота. Она была сформирована 1 декабря 1968 года на базе 55-й дивизии.

В конце марта президент Владимир Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейской «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Олег Кожемяко Приморский край проверка Военная прокуратура потери Военная операция на Украине
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