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Война санкций ,  
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Кулеба заявил, что у ЕС нет морального права уставать от помощи Украине

Глава МИД Украины Кулеба: у ЕС нет морального и политического права устать помогать Киеву

У Европы нет морального и политического права уставать помогать Украине.Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, трансляция шла на странице ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, суд признал организацию экстремистской, ее деятельность в России запрещена).

Кулеба призвал сделать очередной, девятый пакет санкций против России «максимально мощным». «Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — сказал он.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что Евросоюз в рамках девятого пакета может значительно расширить список попавших под санкции россиян.

Европейские страны после начала спецоперации на Украине ввели против Москвы восемь пакетов санкций. Ограничения касались оборонного, банковского и других секторов экономики. Евросоюз запретил поставлять в Россию дорогие машины, парфюмерию, одежду, обувь вина и сигары. Под ограничения попала торговля железом и сталью, также было запрещено поставлять в страну высокотехнологичную продукцию. Персональные санкции ввели в отношении представителей российского руководства и бизнесменов. В рамках последнего, восьмого пакета санкций, ЕС утвердил потолок цен на российскую сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Кроме того, отдельные европейские страны начали поставлять Украине вооружения. После ударов по украинской инфраструктуре Кулеба сказал, что 12 стран, среди которых были Испания, Италия, Литва, Германия, Польша, Словакия, Словения и Франция согласились поставить Украине энергооборудование. Страны ЕС также оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Евросоюз с начала спецоперации выехали более 7,8 млн украинских беженцев (данные на 15 ноября) 

Власти Германии не раз заявляли, что намерены помогать Украине столько, сколько потребуется. Об этом говорила, в частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что санкции сохранят, пока это будет необходимо для помощи Киеву.

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Российские власти неоднократно подчеркивали, что считают западные санкции незаконными. «Очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Украина Дмитрий Кулеба санкции помощь
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