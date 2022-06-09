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Военная операция на Украине ,  
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ЕС объявил о выделении дополнительно €205 млн на гумпомощь Киеву

По данным ООН, до 15,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

ЕС объявил о своем решении выделить дополнительно €205 млн на гуманитарную помощь Украине, сообщается на сайте Еврокомиссии. Таким образом, общая сумма поддержки Евросоюза превысила €700 млн (из них €13 млн выделено на «проекты в соседней Молдавии», говорится в сообщении).

Помимо того, в рамках механизма гражданской защиты ЕС 27 государств-членов, а также Турция, Норвегия и Северная Македония предоставили Украине более 38 тыс. т помощи, включая продукты, медикаменты, пожарные машины, мобильные госпитали и генераторы, на €373 млн.

По данным ООН, до 15,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Politico узнало о требовании от Пентагона отчета о помощи Киеву
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Фото:Pfc. Sarah Pysher / Zuma / ТАСС

9 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала восстановление Украины «моральным долгом» Европы. По оценке украинского президента Владимира Зеленского, для этого понадобится $600 млрд. Глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер, в свою очередь, сообщал, что восстановление страны может потребовать «не миллионы, а триллионы» евро.

Фон дер Ляйен не исключала, что на эти цели могут направить замороженные активы российских бизнесменов.

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Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине гуманитарная помощь ЕС
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